Karnevali u Nici i Veneciji otvoreni uz neviđene mjere sigurnosti

Sedam mjeseci nakon napada kamionom u kojem je tuniški terorist ubio 86 osoba u Nici je u subotu otvoren tradicionalni karneval, a maskirani sudionici okupili su se i u Veneciji gdje su počele još poznatije maskirane svečanosti koji će trajati do 28. veljače

Grad Nica na jugu Francuske, u kojem se tradicionalno održava raskošna povorka, očekuje 600.000 posjetitelja tijekom dva tjedna karnevala, jednog od najpoznatijih u svijetu.Svečanosti u kojima će sudjelovati tisuću pjevača i plesača iz cijelog svijeta, održat će se uz iznimne mjere sigurnosti. Vrhunac karnevala jeNo za razliku od prethodnih godina, ove će se godine izbjeći smotra Engelskom šetnicom gdje je 31-godišnji Tunišaninusmrtio 86 osoba kamionom kojim se zaletio u mnoštvo na nacionalni praznik 14. srpnja.Turistički prihodi mjesecima su bili u padu nakon napada za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država, no krajem godine turizam se oporavio.U petak je, gradu na jugu Francuske, a prva je istraga pokazala da su planirali napad, objavile su vlasti.Karneval u Veneciji obuhvaća bal pod maskama, smotre gondola venecijanskim kanalima, izbor kraljice karnevala te niz drugih svečanosti u raznim dijelovima grada do 28. siječnja.Gradske vlasti pripremile su 140 kulturnih događaja za djecu i odrasle, uključujući koncerte i izvedbe u 40 palača, crkava i muzeja.Pripadnici protuterorističkih postrojbi bit će raspoređeni na ključnim i povijesnim točkama u središtu grada koji očekuje tisuće posjetitelja.Vjerojatno najočekivaniji događaj je takozvani, dan uoči Pepelnice. U skladu s tradicijom koja vuče korijene iz doba renesance, lanjska pobjednica natjecanja u ljepoti spušta se s tornja Crkve sv. Marka na istoimeni trg. Ovogodišnji 'anđelov let' kraljicepredviđen je za 19. veljače.Godine 2015. oko 8.7 milijuna ljudi posjetilo je Veneciju koja ima 850.000 stanovnika.