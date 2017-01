Skandal u Britaniji: Testni nuklearni projektil skrenuo prema američkoj obali

Neuspješno testiranje prošlog lipnja britanskog nuklearnog projektila Trident bez bojne glave s podmornice, o čemu je pisao Sunday Times, postavlja pitanje zašto premijerka Theresa May nije o tome izvijestila parlament koji je morao glasati o obnovi podmorničke flote

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa:

Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa: Pošaljite mailom



Tweet



Prema Sunday Timesu koji se poziva na mornaričke izvore, moguće je da je projektil ispaljen s obale Floride otišao u krivom smjeru, prema američkom kopnu. Bilo je to pokusno testiranje britanskog nuklearnog projektila u četiri godine, a izvedeno je prije nego jepostala premijerka.List navodi da jepropustila spomenuti neuspjelo testiranje nuklearnog projektila kada je u srpnju uvjerila parlament da odobri 49,5 milijarda dolara za nove podmornice.Upitana u razgovoru za BBC da li je znala da je testiranje bilo neuspješno, odbijala je dati direktan odgovor. Umjesto toga je kazala da 'ima apsolutno povjerenje u projektile Trident' te da se testiranja stalno provode.Prema pisanju medija, projektil je ispaljen iz podmornice pored obale Floride. Projektil je trebao biti ispaljen u 9,012 kilometara udaljenu metu u moru kod obala Afrike, no skrenuo je prema SAD-u.Razlog ovakve greške je tajan, no mediji citiraju mornaričke izvore koji tvrde da je došlo do greške nakon ispaljenja projektila.