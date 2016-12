Berlin: Pritvoren Tunižanin povezan s teroristom Amrijem

Berlinska policija je u srijedu pritvorila 40-godišnjeg Tunižanina koji je vjerojatno povezan s prošlotjednim terorističkim napadom na božićni sajam u kojem je poginulo 12 osoba, objavili su državni odvjetnici

Oni vjeruju kako je uhićeni muškarac bio u kontaktu s navodnim napadačem, 24-godišnjim, koji se 19. prosinca zabio kamionom u štandove na božićnom sajmu, ubivši 12 i ozlijedivši oko 50 ljudi.Broj mobitela uhićenog pronađen je u Amrijevom telefonu koji je pronađen na mjestu napada u središnjem Berlinu.'Daljnje istrage pokazuju da postoji mogućnost da je i on bio uključen u napad', objavili su odvjetnici koji pokušavaju otkriti je li Amri imao pomoć pri bijegu iz Njemačke. Policija je u srijedu ujutro izvršila raciju u stanu i obrtu tog 40-godišnjeg Tunižanina, prenosi Spiegel Online. 458129,457712 ,458032 ,457898 Istražitelji i dalje analiziraju kako je Amri napustio Njemačku nakon napada i prije no što ga je u petak upucala talijanska policija na željezničkoj stanici kod Milana.Njemačka je policija započela potragu za Amrijem diljem Europe koja je uključivala nagradu od 100 tisuća eura za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja.Vjeruje se da je Amri došao u Italiju vlakom preko Francuske. Njemački istražitelji negiraju objave talijanskih medija u kojima se tvrdi da je u Amrijevom ruksaku pronađena nizozemska kartica za mobitel, zbog čega se razmatralo je li on u Italiju stigao preko te države.Talijanske dnevne novine La Repubblica u srijedu pišu kako su SIM kartice te vrste distribuirane u trgovačkim centrima u tri nizozemska grada između 20. i 22. prosinca.Francuska televizija TF1 tvrdi kako je Amri putovao autobusom iz, te da tijekom tog putovanja dugog 15 sati nije provjeravan.Jedna britanska svjedokinja je prošlog tjedna za Sky News rekla kako je uvjerena da je vidjela Amrija u, francuskom skijalištu u blizini švicarske i talijanske granice, dva dana prije no što je upucan kod Milana.Snimke videonadzora su u srijedu pokazale da je Amri prošao i kroz, objavila je talijanska policija. Nekoliko sati poslije toga snimljen je i na milanskoj željezničkoj stanici, nedugo prije no što ga je talijanska policija upucala tijekom rutinskog pregleda, nakon što je izvukao svoj pištolj.