Na HRT-u istražuju nagodbu o kupovini serije i Hloverkin povratak

Nadzorni odbor (NO) HRT-a je naložio Ravnateljstvu i glavnom ravnatelju HRT-a da provedu žurnu reviziju i ispitaju sve okolnosti koje su dovele do sklapanja izvansudske nagodbe između HRT-a i 'Jadran filma' u vlasništvu Vinka Grubišića, te do sklapanja ugovora o nabavi dramske TV serije od šest nastavaka "Grička vještica", u iznosu do devet milijuna kuna

Također, NO je izdao nalog Ravnateljstvu i Glavnom ravnatelju HRT-a da provedu žurnu reviziju i ispitaju okolnosti sklapanja svih ostalih izvansudskih nagodbi, koje je HRT-a sklopio tijekom 2016. i 2017. godine, uključujući i izvansudske nagodbe sklopljene u radnim sporovima.Podsjetimo, bivši v.d. ravnatelja HRT-a,odobrio je izvansudsku nagodbu sprema kojoj Prisavlje mora financirati spomenutu seriju, a nakon Kovačića v.d. ravnateljapotpisao je ugovor o nabavi televizijske dramske serije od šest nastavaka 'Grička vještica'.Podsjetimo, prema Statutu HRT-a NO mora odobriti sve poslove iznad deset milijuna kuna, a sudski spor s Jadran filom bio je u vrijednosti odi vodio se na Trgovačkom sudu. Repovi te priče vuku se još iz 2009. Godine kada je tadašnji šef na Prisavljuodobrio snimanje serije.Što se tiče radnih sporova NO između ostalog zanima zbog čega jesklopio nagodbu o povratkunajavilo je za utorak, 28. veljače, sjednicu na kojoj će raspravljati o ispunjenju obaveza HRT-a uređenih ugovorom s Vladom, ali i o dopisu Nadzornog odbora (NO) u kojem se apelira na Programsko vijeće da raspravi pitanje "zaštite temeljnjih ljudskih prava i sloboda u programima HRT-a".NO je na izvanrednoj sjednici održanoj početkom tjedna, nakon gostovanja bivšeg ravnatelja HAVC-au emisiji "Nedjeljom u 2", zatražio raspravu o zaštiti programskih načela HRT-a "kako bi se onemogućilo da programi HRT-a budu poligon zana osnovu njihovog zdravstvenog stanja, spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije i sl.".NO upozorava da je Hribar u toj emisiji iznio neprimjerene tvrdnje o zdravstvenom stanju jedne svoje kolegice, filmske redateljice (radi se o Ivoni Juki). HRT je dužan poštivati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast čovjeka i temeljna prava i slobode drugih, a u njegovim programima moraju se poštivati najviša stručna mjerila i etička načela te profesionalno priznati standardi neovisnog novinarstva, glasi zaključak koji NO jednoglasno usvojio.Osim toga, NO je pozvao Ravnateljstvo HRT-a i glavnog ravnateljada u roku petnaest dana dostavi detaljnu informaciju o troškovima produkcije i prijenosa boksačke priredbeuključujući podatke o broju radnika HRT-a i tehnici koja je bila angažirana na prijenosu priredbe, posebno naglašavajući da traže informaciju radi li se o javnom ili komercijalnom programskom sadržaju.Također je zatraženo obrazloženje nadležnih urednika o sportskoj vrijednosti i značaju te boksačke priredbe, obzirom na javno objavljene ograde predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza i nekih drugih istaknutih boksačkih djelatnika (radi se o meču između mladog hrvatskog boksačai francuskog boksača Je, za koji se u nekim medijima sumnja da je namješten).NO posebno upozorava na "novinske napise da se iza organizacije i prijenosa te priredbe kriju privatni interesi organizatora i promotora, a ne javni interesi, kako su utvrđeni Zakonom o HRT-u i Ugovoru sklopljenom između HRT-a i Vlade". Predloženi zaključak bio je usvojen većinom glasova NO-a.