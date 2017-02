Splićani zbog otpada digli bunu pred Gradskim vijećem

Stotinjak prosvjednika u četvrtak ujutro je pred zgradom gradske uprave dočekalo splitske političare, ali i predstavnike Ministarstva zaštite okoliša te Fonda za zaštitu okoliša, uoči sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o problemu otpada i sanaciji gradskog odlagališta Karepovac

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa:

Preporučite ga prijateljima putem ovih servisa: Pošaljite mailom



Tweet



Tihim prosvjedom, s maskama na licima i brojnim transparentima u rukama, traži se Karepovca bez izgradnje dodatnih sadržaja poput kompostane i sortirnice te pogona za obradu miješanog komunalnog otpada, na kojemu odnedavno inzistira ministar zaštite okoliša. On je u isto vrijeme blokirao početak izgradnje Centra za gospodarenje otpadom upa u Splitu sumnjaju da je prikriveni plan dugoročno zadržati otpad u samom centru grada.Prosvjednici su zatražili i da se odmah ukine dozvola za odlaganje smeća za čak, čiji otpad čini 46 posto Karepovca te upozoravaju na dramatično lošu kvalitetu zraka i uvjete života zbog kojih je stopa obolijevanja i smrtnosti znatno povećana. Najavili su i mogućeodlagališta. Podršku su im dali gotovo svi splitski gradski vijećnici, uključujući gradonačelnikaIzvanredna sjednica splitskog Gradskog vijeća sazvana je zbog dramatične situacije s otpadom i vremenskog tjesnaca budući da će Hrvatska od koncabiti prisiljena plaćati penale zbog nesaniranih odlagališta.Iako pozvan, nije se odazvao ministar Slaven Dobrović - koji se nalazi u posjetu Azerbajdžanu - no njegov pomoćnikodbio je tvrdnje da Ministarstvo zaustavlja projekt Lećevice. No nije odgovorio na vijećnička pitanja oko pogona za obradu miješanog komunalnog otpada, premda su se čule optužbe da Dobrović forsira njegovu nabavku od unaprijed određene privatne tvrtke Tehnix.

'Moramo premostiti vrijeme do otvaranja Lećevice, moramo do tada gospodariti otpadom', kazao je Šćulac.Dodatan problem predstavlja činjenica da građevinska dozvola za sanaciju Karepovca istječe, pa radovi do tog datuma moraju početi. Po svemu sudeći to će se i dogoditi, no ostaje otvoreno pitanje na koji način će se do kraja iduće godine udovoljiti uvjetimai gdje će se smjestiti kompostana, sortirnica i postrojenje za miješani komunalni otpad.Splitsko odlagalište u funkciji je gotovo šest desetljeća, u međuvremenu je naraslo na 65 metara visine i sadrži više od 500 milijuna kubika otpada. Po projektu, ono bi se potpuno saniralo i kroz desetak godina pretvorilo u zelenu zonu s rekreacijskim sadržajima.Sjednica Gradskog vijeća započela je opsežnim izlaganjima predstavnika Ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, Splitsko-dalmatinske županije, Regionalnog centra Lećevica i ekoloških udruga s Karepovca, a predviđeno je da će trajati cijeli dan.