'Čovik od svita': Mostov kandidat za gradonačelnika Splita

Pod sloganom 'Čovik od svita - Pauletić - gradonačelnik Splita' u nedjelju je u Splitu predsjednik Mosta Božo Petrov predstavio stranačkog kandidata za gradonačelnika - Roberta Pauletića te rekao kako mu je teško zamisliti raznovrsniju biografiju i zanimljiviji život od onoga kojeg ima Pauletić

Riječ je, kaže, o čovjeku bogate novinarske i poduzetničke karijere, koji je proputovao stotinjak država, a bio je i na južnom polu. Podsjetio je da je Pauletić još kako petnaestogodišnjak, sudjelovao i pobjeđivao u kvizu 'Kviskoteka', da je human, hrabar i srčan i da će opet pobijediti.'Čvrsto stojimo uz Roberta, a vidimo da je takvo raspoloženje i u', poručio je Petrov u kratkom govoru pred brojnim simpatizerima i članovima te stranke.Pauletić je kazao da u u bitku za gradonačelnika ulazi u teškom trenutku za Split koji je u apatiji i neredu, opterećen dugovima. Do toga su, kaže, dovele stranke čiji su predstavnici sada s njim u utrci. Obećao je kako će Splitu datii dovesti ga do sjaja jer je to svjetski grad koji zaslužuje poštenje i viziju. 461518 ,461917 ,461887,461863 'Kaosuprostavit ću se profesionalnim političarima kojima su usta puna programa i planova. Većina mojih protukandidata niti je išta vidjela od svijeta, niti je ikada pošteno radila u realnom sektoru, a ja to uspješno radim posljednjih 30 godina. Budućnost našeg grada ne može počivati samo na turizmu. Moramou sve planove ugraditi moderan tehnološki park, naći načina da zadržimo mlade Splićane u Splitu', kazao je Pauletić.Najavio je da će, uz sistematizaciju te premještanje dijela gradske uprave na Dračevac ili drugu lokaciju.Po njemu, treba uvesti kontrolu radnog vremena putem kartica, ali i kontrolu učinkovitosti.Osim, Pauletić je kazao da od svih kandidata za gradonačelnika jedino onte da će se više posvetiti istočnim gradskim kotarevima, ali i vječnom problemu grada -. Najavio je gradnju montažnih garaža čime bi se riješio trenutni nedostatak 12 tisuća parkirališnih mjesta. Razgovorom s Vladom i bankama riješio bi problemNa ovim izborima Splićani će, kaže, birati između ljubavi, energije i znanja, te laži političara koji samo gledaju svoj interes.U kampanji će potrošiti trostruko manje od glavnih konkurenata, no nije želio govoriti o iznosima.Iako je najavio megaprojekte, među kojima uređenje zapadne i istočne obale, priznao je kako se neće moći napraviti svi odjednom jer su za to potrebna minimalno dva mandata. Prioritet će mu biti Karepovac i ceste koje omogućavaju lakši ulazak u grad.U utrci za gradonačelnika Splita vidi bar pet jakih kandidata. Oiz HGS- a Pauletić ističe da on ima dobrih i loših strana. Dobra je, kaže, Kerumova 'narodna izravnost i njegov rustikalni šarm', dok loše je što nije dolazio na posao usred prvog mandata.