Hrvatski arhitekti se ujedinili i žestoko prozvali Kuščevića

Zbog 75 bespravnih kuća unutar splitske park-šume Marjan, oko čije se legalizacije već godinama lome koplja u lokalnoj javnosti, prvi put združeno su reagirali arhitekti iz gotovo cijele Hrvatske - splitskom DAS-u pridružili su se kolege iz društava arhitekata Dubrovnika, Istre, Međimurja, Osijeka, Rijeke, Šibenika, Varaždina, Zadra i Zagreba. Meta napada su gradonačelnik Ivo Baldasar i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević

Njih dvojica su, naime, u sklopu izmjena Generalnog urbanističkog plana Splita pronašli model kako ozakoniti bespravne kuće - time što će se, pojednostavljeno, Marjan proglasitiu kojoj će se dozvole moći izdati uz poštivanje konzervatorskih uvjeta. Ovakav scenarij već se najavljivao u medijima, no sada je potvrđen crno na bijelo kroz primjedbe na novi splitski GUP: izrađivači su se protivili ozakonjenju objekata izgrađenih između pretposljednje i posljednje nacionalne legalizacije, odnosno 1968. i 2011. godine, no Kuščević im je uputio posve suprotno mišljenje koje na koncu moraju poštivati.su starosjedioci koji su gradili na vlastitom zemljištu, no ondje su zabilježeni i puno ambiciozniji građevinski pothvati namijenjeni komercijalizaciji i preprodaji. Posljednjimdovedeni su u neravnopravan položaj jer nije predviđena gotovo nikakva mogućnost da ozakone svoj status - za razliku od gotovo 800 tisuća drugih bespravnih graditelja u državi. Kako je opća procjena da je nerealno sve srušiti i bez domova ostaviti nekoliko desetaka obitelji, a u isto vrijeme je i nedopustivo širiti građevinsko područje na park-šumu, već godinama se pokušava pronaći rješenje za situaciju.Na ideju o 'zoni tradicijskih naseobina' arhitekti su reagirali burno:područjima od posebne vrijednosti u Republici Hrvatskoj, između ostalog i u nacionalnim parkovima, što će po njihovom mišljenju ugroziti najvrednije prostore u zemlji. Radi se, smatraju, o štetnom presedanu i izvanrednoj opasnosti za prostor i struku na nacionalnoj razini.'Autentičnu tradicionalnu gradnju, koju bi se trebalo štititi zbog kulturne i društvene vrijednosti za arhitektonsku struku i hrvatsko društvo općenito, degradira se izjednačavajući je s (post)tranzicijskom ilegalnom gradnjom. 'Tradicijske naseobine' su neornamentirane građevine jednostavnih oblika, sagrađene od autohtonih, lokalno raspoloživih materijala,Lako su prepoznatljive i laiku jer su elementi kulturne baštine i neraskidive tradicije potekle od naših predaka. Ukratko, to su elementi koji prostor čine kulturno bogatim, slojevitim te lako prepoznatljivim svima, unutar i izvan nacionalnih okvira', stoji u zajedničkoj reakcijiUpozoravaju i da se njihova struka koristi kao 'živi štit' u pravno-političkim dosjetkama, što je nedopustivo na strukovnoj i civilizacijskoj razini, a situacija je još problematičnija jer o ovom pitanju nije konzultiran nijedan legitimni akter - od komore i udruženja arhitekata do arhitektonskih fakulteta u Hrvatskoj.koja okuplja vlasnike zemljišta unutar park-šume, uzvraćaju udarac i prozivaju struku - ali i državnu i lokalnu administraciju, kao i ekološke udruge -'.'Dakle, njegovo objašnjenje na papiru jednostavno ne postoji, a u Ministarstvu su nam objasnili da se kriteriji određuju slobodnom procjenom na terenu! Gdje su ti ljudi bili proteklih desetljeća i proteklih četiri godine? Za lov u mutnome krivi su svi', tvrdi donedavni predsjednik ovea i najavio je kandidaturu za gradonačelnika Splita.'Osim toga, proglašenje zone tradicijske gradnje predstavljalo bi dodatni sloj zaštite Marjana jer u tom slučaju nikakva nova gradnja ne bi bila dopuštena, a konzervatori bi strogo nadgledali sve intervencije na postojećoj. Možda je nekome u interesu da se nas sruši, pa da se ostvare vizije nekih arhitekata o masovnoj gradnji na Marjanu?pita Jugović.Kako bilo, o legalizaciji na Marjanu - kao i o desecima drugih neuralgičnih točaka i spornih izmjena - splitsko Gradsko vijeće odlučivat će na jednoj od idućih sjednica, najvjerojatnije u ožujku.