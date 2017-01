Predsjednica kritizira: Koče nas i ne možemo donositi odluke

U svom govoru na konferenciji pod nazivom 'Nova hrvatska energetska strategija' predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović navela je pet ključnih stvari za novu energetsku strategiju. Uz to je indirektno kritizirala pojedine institucije koje 'koče dužnosnike u donošenju odluka'

'Mi moramo definirati ključne izazove koji su pred nama', kazala je predsjednica prije nego što je krenulaza buduću energetsku strategiju.Smatra da bi ona morala 'dinamičnije i konzistentnije pratiti smjernice europske politike te da su nam sve smjernice bile do 2020. godine i nedostaju nam ključniNaglasila je i da hrvatska energetska strategija mora uvažiti i promjene koje donosi tranzicija. 'Dobra energetska politika prepoznat će te promjene i za razvoj gospodarstva', naglasila je predsjednica.Kao treću smjernicu navodi potrebukako bi se 'dokinula lutanja u integraciji obnovljivih izvora energije'.Grabar Kitarović smatra i da bi strategija morala prepoznati važnost, prema Srbiji te prema Ukrajini.Osim viđenja energetske strategije, predsjednica se u govoru osvrnula na problemNaglašava kako je borba protiv korupcije bila potrebna, no kako nas to ne smije kočiti u donošenju odluka.'To je stvorilo klimu u društvu koja nas dovodi do propuštenih prilika. Trebamo se prestati bojati raditi svoj posao i donositi odluke', zaključuje.