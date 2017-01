Korčula, Vis i Pelješac pod snijegom, Dalmacija odsječena

Zima pokazuje zube - olujna bura puše na Jadranu, snijeg pada u većini dijelova unutrašnjosti, ponegdje uz obalu i na otocima. Na Visu se zabijelila Komiža, a na brdu Humu ima ga oko pola metra. Snijeg pada i na Korčuli, na dijelovima Pelješca te u Splitu i okolici. HAK moli vozače da prate stanje u prometu, a najsvježije i detaljne informacije može se naći na njihovim internetskim stranicama

Jedini prohodni pravac s Jadrana prema unutrašnjosti je obilazni put: Jadran - Smilčić - Karin - Obrovac - Gračac - unutrašnjost Hrvatske. Bura puše trenutačno, a kako je oblačno, osjet hladnoće podno Velebita zaista je velik, javlja HRT s Masleničkog mosta na kojem je i manja snježna vijavica. U prekidu su gotovo sav cestovni i trajektni promet, javlja HAK U Istri je vrlo hladno, temperatura je dva do tri stupnja iznad nule, oblačno je, aliPreporučuje se svima da po ovoj buri i hladnoći ne izlaze na more jer je za Sjeverni Jadran izdanPrognostičari najavljuju da će ove noći i sutra mjestimice padati snijeg. Novi zamjetniji snježni pokrivač očekuje se uglavnom u Gorskome kotaru i Lici.Dijelom toka rijeke Dunav na području Hrvatske u poslijepodnevnim satima je najavljen dolazak dvaju mađarskih ledolomaca zbog niskih temperatura zraka koje će uvjetovati daljnje pojačanje ledohoda i mogućuna Dunavu, izvijestile su Hrvatske vode u ponedjeljak.Snijeg na Korčuli i dalje pada, a cesta za Korčulu preko predjela Dubovo zatvorena je zbog nanosa, izvijestio je u ponedjeljak poslijepodne načelnik općine Blato, koji je u telefonskom razgovoru za Hinu izvijestio da je na Korčuli temperatura oko dva stupnja iznad nule te da se na svim višim predjelima otoka stvorilo, no da je većina cesta i dalje prohodna.'Prema mojim informacijama, cesta za Korčulu preko predjela Dubovo zatvorena je zbog snijega te se prolazi cestom uz more od Čare do Pupnata pa dalje prema Korčuli. Ceste koje su na nižoj nadmorskoj visini su prohodne', rekao je Šeparović te dodao kako cestarskeZapovjednik Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Korčulerekao je da su zbog snijega i poledice na cestama na tom otokua zasad nije bilo potrebe za intervencijama.'Relativno je toplo pa se, ali kako odmiče dan, na cesti se stvara poledica. Na snazi su zimski uvjeti na cestama, cestari čiste, vidjet ćemo večeras', rekao je Lozica te dodao kako zasad nije bilo potrebe za intervencijama.Po prognostičkim modelima objavljenim na stranicama Državnoga hidrometeorološkog zavoda, na Korčuli je temperatura zraka od četiri do 6,6 stupnjeva Celzijevih, a tijekom noći ne očekuje se znatan pad. Osim Korčule,te mjestimice na obali i na otocima.

HAK javlja da je zbog orkanskog vjetra i snježnih zapuhaza sve skupine vozila na cestama:autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje;Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene;državnoj cesti DC1 između Udbine i Knina;državna cesta DC54 Maslenica - Zaton Obrovački; iŽC5203 Sučević - Donji Srb - Brotnja.Zbog olujnog vjetra,otvorene su:autocesta A6 Rijeka - Zagreb između Kikovice i Delnica;riječka obilaznica između čvorova Škurinje i Orehovica,dionica Jadranske magistrale (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja,DC25 Gospić - Karlobag iPaški most.Na Krčkom mostuza autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina), a na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika i na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana još dodatno uključuje dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).Trenutnoza kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Istri, Rijeci, sjevernom primorju, Dalmaciji i obrnuto.Kolnici suu većem dijelu zemlje, snijeg mjestimice i povremeno pada u Gorskom kotaru i Lici, a zbog niskih temperatura moguća je poledica. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te daŠto se tiče, u prekidu su:- katamaranska linija: Novalja - Rab - Rijeka, Mali Lošinj - Rijeka,- brodska linija: Mali Lošinj - Unije - Susak- trajekti na linijama: Brestova - Porozina, Lopar - Valbiska. Stinica - Mišnjak i Prizna - Žigljen- katamaranska linija: Ubli - Vela Luka - Hvar - Split, Split - Hvar - Korčula- katamaranska linija: Zadar - Premuda - Silba - OlibKolona teretnih vozila na naplatnoj postaji Bregana u smjeru Slovenije, a zbog radova na graničnom prijelazu Županja, u oba se smjera povremeno vozi usporeno dok teretna vozila dodatnoRadovi su i na graničnom prijelazu Slavonski Brod, smanjen je broj ulaza i izlaza, pa se vozače upozorava na gužve i duža čekanja te im HAK savjetuje da