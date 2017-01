Doznali smo koga SDP šalje u bitku za Split

U splitskom SDP-u konačno se iskristaliziralo ime osobe koju će na svibanjskim lokalnim izborima kandidirati za gradonačelnika: kako tportal doznaje, bit će to Aida Batarelo, dugogodišnja članica stranke i sadašnja zamjenica gradonačelnika Ive Baldasara

Odluku će formalno donijeti predsjedništvo i Gradski odbor stranke u Splitu u idućih nekoliko dana, a prethodno se očekujepredsjednika stranke. Nakon što je preuzeo SDP, on je u izbornu utrku pokušao gurnutiilino obojica su to odbila.je nekoliko mjeseci prije nego što će se dogoditi odlazaki promjena na čelu stranke, a ključnu ulogu u tome odigrao je upravo- no i nakon revizije članstva u stranci su nastavile postojati dvije struje. Bernardić je skloniji poraženim snagama, no nije nevažno napomenuti da je jedino u Dalmaciji on dobio manje glasova od svog protukandidata Ostojića. Splitski SDP , ukratko, nakon desetljeća provedenog u suprotstavljanju Milanoviću sada jekao kandidatkinja predstavljau situaciji kada se mnogi eksponiraniji članovi nisu željeli prihvatiti izbornog izazova, svjesni da su zbog epizode s- a i kasnijeg bučnog razlaza s njime -po svim istraživanjima svedene na minimum.Ona je kaonakon raspuštanja ogranka odlučila ostati u SDP-u, ali istovremeno i zadržati svoj položaj u gradskoj vlasti, pravdajući to željom da. U tome je dobila podršku stranke, a u izjavama za medije tvrdila je da 's gradonačelnikom komunicira strogo službeno'.Za tportalinformaciju da će biti SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Splita, a od izjava se suzdržao i predsjednik ogranka