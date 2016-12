Gori planina Promina: Vatrogasci gasili noćas na -7 stupnjeva Celzijevih

Požar koji je još u srijedu planuo na području planine Promina u središtu Šibensko-kninske županije, tijekom noći je došao sve do planinarskog doma koji se nalazi na 855 metara nadmorske visine, a dosad je zahvatio oko 250 hektara površine, doznaje se u petak županijskog Vatrogasnoj zajednici

Dvadesetak vatrogasaca koji su proveli hladnu noć na planini uz temperaturu koja se spuštala do -7 stupnjeva Celzijevih, uspjeli su spriječiti vatru na padinama prema Drnišu, ali im velike probleme predstavlja sjeverni dio planine prema Kninu koji je nepristupačan, doznaje se od zapovjednika Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darka Dukića.U četvrtak su oko 14 sati na gašenje pozvane i zračne snage, ali se kanader zbog vjetra morao vratiti u bazu neobavljena posla. Kako su uvjeti na terenu nepromijenjeni, danas kanadere neće ni podizati, rekao je Dukić. S obzirom na vremenske prilike i činjenicu da je teren na kojem gori nepristupačan, velika je vjerojatnost da će požar na Promini nastaviti gorjeti cijeli vikend i to područje u plamenu ući u novu godinu.'Kako biste stekli dojam koliko je situacija na ovom požarištu teška, podsjetit ću na primjer iz ljeta 2.000 godine kada je na Promini gorjelo bez prestanka punih mjesec dana, a u gašenju sudjelovalo 300 vatrogasaca uz pomoć iz zraka', podsjetio je vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.U petak ujutro na Promini je bilo dvadesetak vatrogasaca, pripadnika profesionalnih javnih postrojbi i nešto djelatnika DVD-a iz Drniša, dok su ostale dobrovoljce zbog nepristupačnog terena poslali kućama. Od srijede, kada je planulo, na tom su području djelovali pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi Šibenika, Drniša, Knina i Vodica, te DVD-ova Biskupija, Ružić i Drniš.Planina Promina visoka je 1.148 metara i zbog sjajnog pogleda na Miljevački plato, tok rijeke Krke i Čikolu, omiljena je izletnicima i planinarima. Gusto je prekrivena borovom šumom i mada do planinarskog doma, koji je tijekom noći obranjen od vatre, vodi nekoliko pješačkih staza i divljih putova, sjeverne padine prema Kninu su neprohodne i trenutno nepristupačne vatrogascima.