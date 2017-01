Mikica u suzama zahvalila Bogu i zaradila najmanje 4,7 milijuna kuna

Za finale će se 34-godišnjaboriti protiv Amerikankekoja lovi svoj osmi trijumf u Melbourneu i rekordni 23. Grand Slam naslov. Ulaskom u polufinale Australian Opena Mikica je zaradila najmanje 900.000 australskih dolara, odnosno oko 4,7 milijuna kuna. Ako Lučić-Baroni uspije u polufinalu pobijediti Serenu Williams, ima zagarantiran ček na iznos od čak 1,9 milijuna australskih dolara (oko 10 milijuna kuna)...'Ne mogu vjerovati. Ovo je čudesno. Mogu samo reći da je Bog milostiv. Ne mogu vjerovati da sam ponovno u polufinalu. Malo sam šokirana', izjavila jeu razgovoru s nekadašnjom proslavljenom australskom tenisačicom Rennae Stubbs koja je do ove godine bila jedina igračica koju je Hrvatica s američkom adresom uspjela pobijediti u Melbourne Parku u pojedinačnoj konkurenciji.Na pitanje kako se osjeća nakon svega što je proživjela i uspjela ostvariti još jedan sjajan rezultat, 34-godišnja Lučić-Baroni je rekla:>> Mikica na rubu suza: Jednom možda progovorim o teškim godinama 'Jednog ću dana ispričati veliku, dugačku priču o onome što mi se dogodilo. Nisam mogla ni sanjati da ću ponovno biti u ovoj poziciji.'Boreći se da ne brizne u plač, uz ovacije s tribina Rod Laver Arene, Mirjana je nastavila:>> Mikica senzacionalno do polufinala: Malo sam šokirana!

'Znam da svakoj tenisačici ulazak u polufinale znači mnogo, ali za mene je to nešto posebno. Nikada neću zaboraviti ovaj dan i ovih nekoliko posljednjih tjedana. Ovime je ispravljeno sve ono loše što mi se u životu dogodilo. Doista je nevjerojatno da sam bila tako snažna i da sam se ustrajala u svojoj borbi.'Na kraju je nešto rekla i o ključnim trenucima u meču i gemu u kojem je servirala za pobjedu, a bila na strani terena na kojoj je sunce tenisačicama išlo ravno u oči.'Morate promijeniti ovaj teren. Bilo je gotovo nemoguće servirati s te strane. Ne pomažu ni sunčane naočale. Doista je teško vidjeti. No osjećala sam se potpuno smireno i samo sam išla za svojim udarcima', rekla je Lučić-Baroni koju već za 24 sata očekuje borba za prvo pojedinačno finale na Grand Slam turnirima, a njezino tijelo, posebno lijeva noga, trpi sve jače bolove.'Napravit ću sve da se oporavim. Pokušat ću ostati mirna i nastaviti uživati u svakoj sekundi, kao što sam i do sada uživala', zaključila je Lučić-Baroni koja u polufinalu igra protiv Amerikanke Serene Williams.Nakon što je pobijedila Čehinju, Mirjana Lučić-Baroni je doznala da će se za plasman u svoje prvo pojedinačno Grand Slam finale boriti protiv Amerikanke Serene Williams koja je u četvrtfinalu nadigrala Britanku Johannu Kontu sa 6:2, 6:3.Druga tenisačica svijeta trebala je samo 75 minuta za pobjedu nad prošlogodišnjom polufinalisticom Australian Opena i najboljom britanskom tenisačicom. Serena Williams u Melbourne Parku lovi svoj osmi pobjednički trofej te rekordni 23. naslov na Grand Slam turnirima, kojim bi prestigla i legendarnu Njemicu Steffi Graf. Naslovom na Australian Openu Serena bi se vratila i na prošle godine izgubljeno čelno mjesto pojedinačne WTA ljestvice.Prva koja je u tome može spriječiti je 34-godišnja Hrvatica Mirjana Lučić-Baroni, najveća senzacija ovogodišnjeg Australian Opena, koja će se u noći sa srijede na četvrtak po srednjoeuropskom vremenu pokušati izboriti za svoje prvo pojedinačno finale na Grand Slam turnirima. Jednom je bila u toj prilici, kao 16-godišnjakinja 1999. godine u Wimbledonu, kad je u tri seta poražena od Steffi Graf.Lučić-Baroni je ulaskom u svoje drugo polufinale na Grand Slam turnirima, 18 godina poslije, osigurala i svoj novi najbolji renking u karijeri. Ostane li na polufinalu, Mirjana će u ponedjeljak nakon Australian Opena osvanuti na 29. mjestu pojedinačne WTA ljestvice, a dosadašnji najbolji renking joj je bilo 32. mjesto, na kojem je bila u svibnju 1998. godine.Polufinalni okršaj u Melbourne Parku bit će treći dvoboj Mirjane Lučić-Baroni i Serene Williams. Prva dva su odigrale dok su još bile tinejdžerice, a Amerikanka još uvijek nije osvojila ni prvi od 71. WTA naslova, koliko ih sada ima u kolekciji. Oba meča dogodila su se 1998. godine i u oba je slavila Serena. Prvi put je bila bolja u tri seta na turniru u Sydneyju, a pet mjeseci poslije slavila je u dva seta na Wimbledonu.Mirjana Lučić-Baroni i Serena Williams bi na teren Rod Laver Arene trebale izaći u četvrtak, oko 6 sati ujutro po našem vremenu, nakon što svoj polufinalni meč odigraju Amerikanke Venus Williams i CoCo Vandeweghe. Taj dvoboj neće započeti prije 4 sata ujutro.Australian Open - četvrtfinaleTenisačice:MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) - Karolina Pliškova (Češ/5) 6:4, 3:6, 6:4Serena Williams (SAD/2) - Johanna Konta (VB/9) 6:2, 6:3