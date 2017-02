Manchester United ipak ostaje bez Zlatana Ibrahimovića?

Iskusni 35-godišnji napadač radi čuda u dresu Manchester Uniteda ove sezone, kojem je u nedjelju u finalu Liga kupa s dva pogotka donio prvi trofej u 2017. godini. Uspio je utrpati već 26 golova u svim natjecanjima ove sezone, više nego ijedan član Premiershipa.Zlatan Ibrahimović došao je na Old Trafford bez odštete i svojim sjajnim nastupima i osebujnošću brzo je postao ljubimac navijača, no klub bi bez njega mogao ostati vrlo brzo. Naime, prema tvrdnjama Daily Mirrora, Šveđanin se sprema napustiti Manchester ako Mourinhova družina ne izbori nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone.Ibra je navodno odlučio da će mu sljedeća biti zadnja sezona koju će provesti igrajući u Europi i ego mu ne dopušta da ostane bez nastupa u elitnom klupskom nogometnom natjecanju.'Moji sinovi me žele vidjeti kako igram za United, ali moje misli su na drugom mjestu. Ipak sam ja šef, a ne oni,' citiraju na Otoku Zlatan Ibrahimovića kojem ugovor istječe na kraju sezone, a Jose Mourinho čak je pozvao navijače da ga dođu moliti pred kućna vrata da ostane u klubu.Zasad ostaje tajna u kojem bi to klubu Zlatan htio nastaviti karijeru, a on sam je demantirao da odluku bazira na Ligi prvaka, no nešto se definitivno 'kuha'.'Neću vam ništa otkriti. Sve je moguće. Treba uživati u ovim trenucima, a onda ćemo vidjeti što će biti sljedeće sezone,' kaže Mino Raiola, Ibrahimovićev menadžer. 465531,465527,465438,465432