Aco podnio ostavku jer je Cibona prodala Žižića

Proteklih nekoliko sezona u Ciboni jebilo rezervirano zaigrača zbog neisplaćenih dugovanja, no sada su 'blagdani pod Tornjem' dobili novu dimenzijuNaime, čelništvo kluba je uz javno protivljenje- koji je u funkciji izvršnog dopredsjednika te člana Skupštine i predsjednika UO KK Cibona - odlučilo prije Nove godinesvog najboljeg igrača,! Aco je jednostavno nadglasan, te će mladi centar, jedan od najnadarenijih košarkaša svoje generacije u svijetu, karijeru nastaviti u Turskoj. Ne treba ni naglašavati kako je Cibona u ovom poslu financijski prošla izvrsno...'Nije tajna da se mnogi klubovi zanimaju za 19-godišnjeg Žižića. KK Cibona je iznimnoi sretna što stvara takve igrače kao što je Žižić, za koje se bore mnogi europski, ali i NBA klubovi, što ujedno potvrđuje kvalitetu rada kluba s mlađim dobnim skupinama. Ova situaciju će svakako pridonijeti. Otvorit će se i prilika za mlađe igrače iz klupskog pogona kako bi se pokazali, kao što je to učinio i sam Žižić prije dvije godine. Pred Antom su. Kako god završila ova priča, mi smo ponosni na njega te s veseljem gledamo na njegovu blistavu košarkašku budućnosti', stoji u priopćenju KK Cibona.se s tim potezom, nemam namjeru preuzimatiza ovo. Ne može nam novac uvijek biti motiv, mora biti i rezultat', rekao je Aco Petrović komentirajući situaciju u klubu...Posao oko prodaje Žižića bogatoj turskoj momčadi Darussafaka, a danas je konačno i potvrđen jer Žižić s momčadi nije otputovao na utakmicu ABA lige s Mornarom iz Bara. Bez obzira na bogatu odštetu Aco Petrović je podnio ostavku na sve funkcije u klubu.'S obzirom na to da je KK Cibona odlučilau trenutku kada treba odigrati utakmice protiv Mornara i Partizana te tako ugrozila svojepodnosim ostavku na mjesto Izvršnog dopredsjednika, člana Skupštine te predsjednika UO KK Cibona', objavio je Petrović koji je proteklih godina bio jedini koji se uhvatio u koštac sa svim klupskim problemima i počeo'cibose' izstvaranog gotovo dva desetljeća.Pred Cibonom su trenutno teški dani, prodaja Ante Žižića uvjetovana jete činjenicom da momčad još uvijeksponzora. No, odlazak Žižića automatski srozava i sve planove 'cibosa' za ovu sezonu, koji ionako nisu bili preambiciozni. Mladi će, 210 centimetara visoki centar, koji je u ABA ligi imao prosjek od, tako još neko vrijeme skupljati iskustvo u Europi, a potom će sigurno ujer su ga na draftu izabraliCibona? Morat će pod hitno 'izmisliti' nekog novog Žižića...