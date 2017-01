Šest navika zbog kojih ćete mršavjeti bez gladovanja

Poznato je da pojedine namirnice pomažu kod mršavljenja, a dodate li im malo više kretanja te usvojite zdrave navike, vrlo brzo osjećat ćete se bolje u svojoj koži, a sve bez pritiska, gladovanja i ostalih nelagoda koje prate stroge dijete.Namirnice bogate vlaknima pomažu da se dulje osjećamo sitima, ali između ostaloga potiču redovnu probavu pa sveukupno pomažu mršavljenju i zdravlju općenito. Birajte cjelovite žitarice, grahorice i povrće.Topiva vlakna, kojih ima više u grahoricama i voću, usporavaju pražnjenje želuca i stabiliziraju razinu šećera u krvi, a to znači da ćete dulje biti siti. Namirnice s visokom razinom vlakana imaju još jednu važnu prednost - sadrže prebiotike. Oni su zapravo hranjive tvari koje bakterije upotrebljavaju za rast i razmnožavanje pa na taj način održavaju zdravlje probavnog trakta.Kombinacija za vitkiju liniju: jedite najmanje tri šalice povrća i komad voća dnevno i dodajte grahorice ili cjelovite žitarice.Razne bakterije koje žive u našem organizmu imaju važnu ulogu u zdravlju, ali i kod mršavljenja. Kako piše časopis Prevention, studije su potvrdile da kod mršavljenja posebno pomažu takozvane bifidobakterije. Nalaze se u mliječnim kulturama poput kefira, mlaćenice ili jogurta i svježeg sira.Kombinacija za vitkiju liniju: u prehranu dnevno uvrstite jednu mliječnu porciju, ali i kiseli kupus, miso ili tempeh.Do sada ste sigurno čuli da ljutkasto pomaže kod mršavljenja. Radi se o sastojku iz čili papričica – kapsaicin. Studije su pokazale da ima više blagodati za zdravlje organizma, a kako povećava otkucaje srca, ubrzava rad metabolizma i pomaže kod mršavljenja.Kombinacija za vitkiju liniju: čili papričice možete dodati raznim jelima i tako uvrstiti kapsaicin u prehranu. Nemojte pretjerivati jer do sada ga možda uopće niste koristili pa će i od male količine biti bolje nego prije.Možda vam se ovo čini kao banalan savjet, ali više je studija potvrdilo da ćemo doista pojesti manje ako imamo manje tanjure ili zdjelice. Studija sa sveučilišta Cornell je primjerice pokazala da 92 posto ljudi pojede sve što su stavili na tanjur, a sigurno nisu uvijek baš tako jako gladni. Nije to loše ako jedete salatu, ali s kaloričnim jelima je problem.Kombinacija za vitkiju liniju: ovaj trik koristite kada odlučite pojesti nešto nezdravo. Unaprijed ćete ograničiti unos nezdrave hrane i poslije biti bez grižnje savjesti jer niste pretjerali.Ako tek počinjete s vježbanjem, nemojte se zamarati s vrstama vježbi, važno je da ste se pokrenuli. No redovitim vježbačima preporučuje se promjena vježbi s vremena na vrijeme kako bi se aktivirali svi mišići u tijelu i brže mršavjelo.Kombinacija za vitkiju liniju: zimsko razdoblje ograničava vježbanje na otvorenom, ali zato možete otići na bazene ili se pozabaviti vježbanjem kod kuće.Idete li stepenicama umjesto liftom, stojite dok slažete rublje ili prošećete koju autobusnu stanicu do posla, sagorjet ćete više kalorija, a da ne posvećujete posebnu pažnju niti gubite puno vremena u svakodnevnim obavezama.Kombinacija za vitkiju liniju: s vremenom ćete stvoriti zdravu naviku i lakše se boriti protiv viška kilograma, ali i čuvati zdravlje.