Žitarice bez glutena u kojima možete uživati do mile volje

Bezglutenska prehrana često je problematična za sve one koji su intolerantni na gluten, a kuhanje obroka obično predstavlja svakodnevne muke jer se nalazi u proizvodima i žitaricama koje predstavljaju dio svakodnevne prehrane.Ta ljepljiva bjelančevinasta tvar koja tijestu daje elastičnostte svim proizvodima koji nastaju od tih žitarica, poput kruha, pizze, tjestenine, industrijske hrane, grickalica, hrane za dojenčad, a može se pronaći i u aditivima, konzervansima, raznim stabilizatorima hrane, sredstvima za održavanje oralne higijene i lijekovima.Iako, on može pogoršati postojeće zdravstveno stanje ili biti uzrokom mnogih drugih bolesti i tegoba, a neke od njih su Crohnova bolest, sindrom iritabilnog crijeva, sindrom kroničnog umora, hiperaktivnost, nagle promjene raspoloženja, artritis, epileptični napadaji, ulcerozni kolitis, upale uha i teško disanje kod djece te razne iritacije kože poput ekcema i psorijaze.Kako se simptomi ne bi pogoršali, potrebno je voditi računa o prehrani koja ne uključuje gluten, što mnogima često zvuči nemoguće. Ipak, postojei odličan su izbor za gluten-free dijetu, a mogu se nabaviti u svim trgovinama koje prodaju organske proizvode.Američka nutricionisticapredstavila je devet ukusnih i hranjivih žitarica koje ne sadrže gluten te su jednostavne za pripremu.Svima dobro poznata namirnica koju redovito upotrebljavamo u kuhinji je riža; ona ne sadrži gluten te je bogata tiaminom. Koliko je raširena, govori i podatak da godišnja proizvodnja riže u svijetu iznosi čak 600 milijuna tona.Od svih vrsta riža, najviše se preporučujenego što je klasična bijela riža, dok je za dijabetičare pogodna basmati riža dugog zrna koja ima srednji glikemijski indeks, zbog čega se dulje probavlja te uravnotežuje razinu šećera u krvi.Kukuruz i kukuruzno brašno izrazito su nutritivni i sadrže velike količine vlakana i željeza, folne kiseline te vitamin A, C, B6 i B9. Osim što ne sadrži gluten,, pozitivno utječe na kožu i vid, jača kosti te smanjuje kolesterol i rizik od kardiovaskularnih oboljenja, a kuhani kukuruz sadrži veoma malu količinu soli.Kukuruz je odličan dodatak jelima i salatama, dok je palenta koju dobivamo ukuhavanjem kukuruznog brašna, a mnogi ju jedu i kao cjelovit obrok uz salsu ili jogurt. Kukuruzno brašno odlična je alternativa pšeničnom brašnu za pohanje namirnica, a često su jela od kukuruznog brašna poput pizze i kruha ukusnija od klasičnog bijelog brašna.Ova namirnica potječe iz Južne Amerike i bogata je vlaknima i vitaminom C. Uzgaja se više od osam tisuća godina, a nalikuje prosu. Sadrži dvostruko više kalcija od mlijeka te. Ova visokonutritivna žitarica bogata je mineralima kao što su kalij, bakar, magnezij, mangan, fosfor, vitaminima A, B6, C i K, folnom kiselinom i riboflavinom.Osim što je pogodna za osobe intolerantne na gluten, korisna je i za osobe koje imaju problema s kolesterolom, hipertenzijom ili imaju rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Redovita ishrana amarantom štiti tkivo od starenja i, jača imunitet, regulira probavu, jača kosti, ujednačuje tlak, te pomaže kod anemije i pothranjenosti.Može se koristiti za pripremu kruha i kolača, a odlično se uklapa i u salate, juhe, te kao alternativa za rižu uz povrće ili meso.Heljda je žitarica slična riži, bogata bjelančevinama koje su kvalitetnije nego kod drugih žitarica. Sadrži vitamine B1 i B2, a od minerala željezo, fosfor i jod. Heljda je tradicionalno seljačko jelo koje se može davati i stoki, a ljudi je. Heljdino brašno koristi se u pripremi tjestenina, kruha, pizze, kolača, pa čak i palačinki te je lako probavljiva namirnica.Proso je prilično jeftina i isplativa namirnica koja obiluje B vitaminom i kalijem teu organizmu. Može se kuhati u vodi poput riže ili za pripremu pudinga, a nemate li inspiraciju za jela od prosa, preporučujemo vam da isprobate polpete, pitu ili varivo od prosa u kombinaciji s povrćem ili sarme s prosom umjesto riže.Kvinoja je žitaricazbog čega je vole svi koji drže do linije i tjelesnog zdravlja, a često ju konzumiraju i vegetarijanci i vegani kao zamjenu za meso. Ova je namirnica izrazito zahvalna za pripremu (10 minuta kuhanja), a izvrsna je u pripremi salata, kao slatka kaša za doručak, u juhi, složencima ili kao rižoto, a može se pripremiti i kao punjena paprika s kvinojom i povrćem.Zobene pahuljice postale suzbog velike količine vlakana i proteina koje sadrži. Iako će mnogi reći kako zob sadrži gluten, ona je u pravilu ne sadrži. Razlog zbog kojeg mnogi nutricionisti ne preporučuju zob osobama koje negativno reagiraju na gluten jest taj što je. Kako biste bili sigurni da možete konzumirati bezglutensku zob, potražite na deklaraciji oznaku gluten-free koja bi trebala biti garancija da se ta zob uzgajala daleko od polja pšenice.Takva je zob sigurna za 95 posto oboljelih od celijakije, a preporučena dnevna količina zobi je 50 do 60 grama. Ako je odlučite unijeti u svoju prehranu, preporučljivo je pratiti serumska antitijela (tTg) kako biste bili sigurni da ne spadate u onih pet posto osjetljivih na zob.Mnogi ne znaju da se šećerna trska može konzumirati i kao žitarica, no problem je što ju je prilično teško pronaći u integralnom obliku. Brašno šećerne trske također se može koristiti u pripremi pekarskih proizvoda.Visokovrijedna žitarica koja se koristi u etiopskoj i eritrejskoj kuhinji toliko je nutritivna da je mnogi smatraju superžitaricom.od bilo koje druge žitarice te je bogata proteinima i vlaknima. Priprema se slično kao i kvinoja, no zbog sitnijeg zrna proces kuhanja je brži.