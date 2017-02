Ima li razlike između smeđih i bijelih jaja?

od pouzdanog proizvođača uvijek bi trebala biti prioritet kada ih kupujemo, posebno nakon nedavnog skandala sa salmonelom.Možda se čini da suposebnija od smeđih ili da imaju drugačije nutritivne vrijednosti, no zapravo je sve isto osim boje ljuske. Bijela možda izgledaju privlačnije i ona će vjernije uhvatiti boje kada radimo pisanice, ali stručnjaci kažu da je ljuska bijela samo zbog jednog razloga - nese ih određena pasmina kokoši.Naime, bijela jaja nesu pasmine kokoši koje imaju. Koke koje imaju tamnije perje nesu smeđa jaja, ali postoje i pasmine koje primjerice nesu jaja s plavom ili zelenom ljuskom.U SAD-u su bijela jaja godinama u ponudi baš poput smeđih, a kod nas je to jedan od noviteta na tržištu. Na policama američkih trgovina jaja sa smeđom ljuskom nerijetko imaju višu cijenu, što kupce navodi na to da su zdravija ili bolja, ali to nije istina. Obično su pasmine koje nesu smeđa jaja veće, više jedu pa je i proizvodnja na kraju skuplja, a to se odražava na konačnoj cijeni proizvoda.Nutricionisti kažu kako su smeđa i bijela jaja: imaju oko 70 kalorija, šest grama proteina i poveću količinu vitamina B.Kod daljnjih usporedbi nema niti razlike u. Ako ste ponekad primijetili tvrđu ljusku kod smeđih jaja, razlog je za to isti kao i kada je ljuska čvršća kod bijelih. Mlade koke nesu jaja s tvrđim ljuskama, a one starije s nešto mekšim.Stručnjaci se slažu da je jedina razlika što su nesilice u prirodnom uzgoju najčešće s tamnim perjem, a to utječe na kvalitetu jaja pa bi se moglo zaključiti da ćete prije naći bolja jaja s tamnom ljuskom.Među mnogobrojnim savjetima kako znati da imamo svježa jaja zgodno je znati da ona svježa teže gulimo ako ih kuhamo. Također, kada razbijemo svježe jaje bjelanjak je malo mutan, a kod starijeg je gotovo proziran. Kažu da će pokvarena jaja isplivati kad ih cijela potopite u vodu.