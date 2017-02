Hollywood Reporter i Cineuropa izvijestili o Hribarovoj ostavci

piše kako je Hribar dao ostavku nakon negativnog mišljenja revizije tijela koje upravlja sustavom poticaja koji je u Hrvatsku privukao visoke produkcije, kao što je ''.Hribar je za taj američki časopis izjavio kako bi poticaji sada mogli biti ugroženi, kako još nema reakcije vlade o tim događajima, niti novaca u proračunu za poticaje za ovu godinu.Dodao je kako revizija predstavlja kulminaciju više od godinu dana dugih političkih pritisaka na HAVC koji su počeli u vrijeme mandata ministra kulture, u razdoblju od veljače do listopada prošle godine kada je, navodi se u tekstu, došlo do kašnjenja u povratu uloženih sredstava producentima koji su snimali filmove u Hrvatskoj.Prenose i da su napadi na HAVC počeli s kritikama 'desno orijentiranih političara u Hrvatskoj' zbog financiranja kontroverznog danskog dokumentarca ''. 'To je bio pokretač desničarskih zahtjeva da se demontira institucija za koju tvrde da dovoljno ne financira domoljubne filmove', rekao jeU tekstu se navodi kako je revizija otkrila 'navodne' nepravilnosti u upravljanju financijama, fokusirajući se na to da svaki trošak iznadmora potpisati ministar kulture, a što se, kaže Hribar, u praksi nije odnosilo na ugovore o financiranju filmske proizvodnje.'Optužuju nas da upravljamo sustavom kakav je uvijek bio u HAVC-u i koji je prošao bezbrojne nezavisne revizije', kaže Hribar, dodajući da je zakon na njihovoj strani, ali da nakon političkih i medijskih pritisaka nije imao drugog izbora nego dati ostavku.Kako se navodi u tekstu, Hribar ima pravo dva tjedna nakon ostavke ostati na tom mjestu, što uključuje i odlazak na, a što će mu, kako je sam rekao, dati priliku da osobno objasni situaciju producentima i čelnicima međunarodne filmske industrije.Internetski portaltakođer prenosi Hribarove tvrdnje o tome kako je sporno što bi prema mišljenju revizije ugovore iznad 200 tisuća kuna trebao potpisivati ministar kulture, a što smatra suprotnim osnovnim načelima o političkoj neovisnosti na kojima je HAVC osnovan.U članku se podsjeća na međunarodne uspjehe hrvatskih filmova tijekom Hribarova sedmogodišnjeg mandata na uglednim svjetskim filmskim festivalima i porast produkcije, kao i uspješno povlačenje sredstava iz fondova Europske unije.U oba se teksta citira i Koordinacija hrvatske udruge producenata i Društva hrvatskih filmskih redatelja koja je u nedavnom priopćenju izrazila zabrinutost zbog mogućeg ponovnog uvođenja političkih odluka u hrvatsku kinematografiju.