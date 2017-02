Evo zašto nije dobro voziti s manje od pola tanka goriva

Jedna od stvari koje bi prilikom vožnje svakako trebalo izbjegavati jest vožnja s malo goriva u spremniku goriva. Odnosno, rezervoar goriva nikad ne bi trebao biti prazan više od polovice kapaciteta jer tako čuvate zdravlje motora svog vozila. Kada je rezervoar goriva prazan većim dijelom svog volumena, u njemu se kondenzira voda zbog razlike u temperaturama.Ovlašteni sudski vještak za vozila i prometnavodi kako on štetno djeluje i na benzince i na dizelaše.'Voda u sustavu ubrizgavanja goriva jedan je od najvećih neprijatelja vašeg motora jer izaziva prijevremenu koroziju sustava za ubrizgavanje te probleme u radu motora. Navedeno je najopasnije u prijelaznim vremenskim periodima, kada su, kao primjerice sada, noćne temperature ispod ništice, a dnevne iznose i preko desetak stupnjeva Celzijusa. Najveća opasnost su rezervoari velikih automobila koji imaju zapreminu i po 100 litara. To su velike ‘prazne bačve’ pune vodenog kondenzata', kaže Husinec.Dodaje kako je problem još izraženiji kod starijih vozila jer su njihovi spremnici napravljeni od lima, za razliku od plastičnih, kakve imaju moderni automobili. ‘Lim zbog navedenog korodira te se hrđa miješa s gorivom. To vrlo često dovodi do kvara Bosch pumpe pa nerijetko vozilo stane u prometu baš u trenutku kada se vozi većim brzinama, pri čemu je velik protok goriva kroz sustav ubrizgavanja.Ovu pojavu mehaničari u žargonu zovu 'studentski sindrom' jer studenti zbog neimaštine obično voze svoje automobile na rezervi. Navedeno se događa vrlo često i vozilima koja se sezonski upotrebljavaju, kao što su kamperi i radni strojevi’, izjavio je Husinec.