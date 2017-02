Nestašice jaja nema, a bit će ih još više čim se koke udomaće

Nestašice jaja u Hrvatskoj nema, složni su najveći domaći proizvođači na čijim farmama traje redovan godišnji remont, odnosno promjena jata ili zamjena starih novim kokama nesilicama. Dok se one prilagode uvjetima, a proizvodnja stabilizira, potrebno je dva do tri tjedna. No za to vrijeme bit će dovoljno domaćih jaja na trgovačkim policama jer, kako su uočili, nakon afere salmonela sve više kupaca poseže za robom iz Hrvatske