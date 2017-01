Odabrali ste prave gume, a evo što još morate znati o njima

Eko guma s niskim otporom kotrljanja. Michelin

Da postoji vrsta guma koja je samo za široku upotrebu na snijegu, zvala bi se - snježna guma.Stoga je na automobil već dolaskom nižih temperatura. Kao što im ime kaže, one su napravljene za zimu, odnosno za temperature niže odLjetne ili univerzalne gume mogu vas odvesti u probleme prije nego posebno rađene gume za ljetno ili zimsko vrijeme, ujesen i po zimi prijete kiša, zaleđena cesta i lišće na cesti.Kao i ljudi, gume stare. Iako Nacionalna udruga distributera automobilskih guma NTDA u Velikoj Britaniji i Savez njemačke gumarske industrije tvrde da se gume mogu prodavati, postoje i druga mišljenja. Tako npr. japansko gumarsko udruženje (JAMTA), bez obzira na to jesu li ‘nove’, odnosno jesu li tijekom tih deset godina stajale negdje na skladištu nekog trgovca. Datum proizvodnje guma možete vidjeti ako na njima potražite, prva dva broja znače tjedan, a druga dva godinu proizvodnje.Gume je potrebno držati na suhom te po mogućnosti u tamnom prostoru. Ako se skladište bez naplataka, što je u Hrvatskoj većinom slučaj jer, onda ih je potrebno staviti uspravno, kao što stoje na automobilu. Ako je riječ o gumama s naplatcima, onda ih se može skladištiti vješanjem na zid ili stavljanjem jedne gume s naplatkom na drugu, položeno, odnosno vodoravno. Preporučljivo je da između guma stavite komad kartona ili plastike kako bi ih odvojili.Eko gume, odnosno gume . Kod kočenja pri brzini od 100 km/h na mokroj podlozi automobilu koji ima gume dizajnirane za što bolje držanje ceste treba otprilike osam do deset metara manje da se potpuno zaustavi nego što treba istom automobilu s eko gumama. Osim toga na ADAC-ovom testu automobil s eko gumama je još razvijao brzinu od 35 km/h u trenutku dok je automobil s gumama dizajniranim za što bolje držanje ceste u potpunosti stao. Neka testiranja pneumatika koje je proveo ADAC, njemački pandan našem HAK-u pokazuju kako, posebice na mokrim i skliskim podlogama.Prilikom montaže pripazite na balansiranje. Naime, naši vulkanizeri znaju ‘preskočiti’ balansiranje guma, što može dovesti do nestabilnosti automobila, te nezgoda. Ako ne znate, povedite nekog sa sobom kod vulkanizera, ili gledajte da li na. Ako su tamo vulkanizer je izvršio balansiranje i možete sigurno na cestu.Tlak u gumama važan je zato što, a u ekstremnim slučajevima možete i ugroziti vlastitu, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu jer. Ne znate li koji je pravilan tlak u gumama odnosno kolokvijalno rečeno ‘kako ih napumpati’, pročitajte u uputstvima, na naljepnici koja se nalazi negdje oko vozačkog prostora ili provjerite na internetu.